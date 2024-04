Traunstein und Augsburg feiern Georgi-Ritt und Plärrer

Traunstein: Hunderte festlich geschmückte Pferde sind heute durch die Straßen der oberbayerischen Stadt gezogen. Der Georgiritt zog zahlreiche Zuschauer an. In einer der Kutschen fuhr Ministerpräsident Söder mit. Der Georgiritt zu Ehren des Heiligen Georg symbolisiert den Sieg des Frühlings über den Winter und gehört zum immateriellen Kulturerbe der Vereinten Nationen. - In Augsburg läuft seit gestern das größte Volksfest Schwabens, der Plärrer. Die Polizei spricht von einem ruhigen und problemlosen Auftakt. Vorsorglich weist sie darauf hin, dass sie den Umgang mit Cannabis auch nach der seit heute geltenden Gesetzesänderung genau im Blick haben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 17:00 Uhr