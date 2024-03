Trauerstaatsakt würdigt Lebenswerk von Alois Glück

München: Mit einem großen Staatsakt in der Frauenkirche gedenkt der Freistaat des ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück. Der CSU-Politiker war vor knapp zwei Wochen im Alter von 84 Jahren in einer Klinik gestorben. Sein Tod hatte in Bayern - aber auch darüber hinaus - für große Anteilnahme gesorgt. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx wird den Trauergottesdienst zelebrieren, das BR-Fernsehen überträgt diesen ab 11 Uhr. Noch bis 9.30 Uhr können Trauernde am Sarg still Abschied zu nehmen und sich in Kondolenzbücher eintragen.

