Trauernde versammeln sich weiter an Nawalnys Grab

Moskau: Auch am Tag nach der Beisetzung des verstorbenen Kremlkritikers Nawalny versammeln sich zahlreiche Menschen an seinem Grab. Unter den Trauernden, die Blumen niederlegten, waren auch Nawalnys Mutter und Schwiegermutter. Die Sicherheitsbehörden zeigen - wie gestern - starke Präsenz. Die Lage sei aber ruhig, hieß es in unabhängigen Medien. Die Polizei habe alle Menschen durchgelassen, ohne sie zur Eile zu drängen. - Zur gestrigen Beisetzung Nawalnys waren tausende Menschen gekommen. Trotz etlicher russland-kritischer Parolen, griff die Polizei nicht ein. Dagegen wurden bei Gedenkveranstaltungen andernorts in Russland mehr als 100 Menschen festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 19:15 Uhr