Trauernde kommen nach tödlichem Angriff auf Mädchen in Illerkirchberg zusammen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Illerkirchberg: In der Gemeinde in der Nähe von Ulm sind am Dienstagabend zahlreiche Menschen zusammengekommen, um ihrer Trauer über den gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Mädchens Ausdruck zu verleihen. Schon den ganzen Tag lang war die katholische Sankt-Sebastian-Kirche geöffnet, damit die Menschen sich in ein Kondolenzbuch eintragen konnten. Das Mädchen war am Montag auf offener Straße erstochen worden. Gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 00:00 Uhr