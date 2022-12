Trauernde kommen nach tödlichem Angriff auf Mädchen in Illerkirchberg zusammen

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Illerkirchberg: In der Gemeinde in der Nähe von Ulm sind am Abend zahlreiche Menschen zusammen gekommen, um ihrer Trauer über den gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Mädchens Ausdruck zu verleihen. Schon den ganzen Tag lang war die katholische St. Sebastian-Kirche geöffnet, damit die Menschen in ein Trauerbuch schreiben konnten. Das Mädchen war gestern auf offener Straße erstochen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei nahm bereits gestern einen 27-Jährigen Tatverdächtigen fest, gegen den heute Haftbefehl erlassen wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2022 20:45 Uhr