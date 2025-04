Trauermesse für verstorbenen Papst Franziskus beginnt

Rom: Auf dem Petersplatz beginnt die Trauermesse für den verstorbenen Papst Franziskus. Bereits am frühen Morgen hatten sich lange Schlangen gebildet. Bis zu 200.000 Gläubige werden erwartet, die den Abschied von Franziskus unmittelbar erleben wollen. Unter den Staatsgästen sind US-Präsident Trump und auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einem gläsernen Papamobil durch Rom gefahren - ertwa sechs Kilometer bis zur Ruhestätte der Basilika Santa Maria Maggiore. Dort wird der Leichnam in einem schlichten Holzsarg begraben, so hatte es sich Franziskus gewünscht. Die Trauerfeierlichkeiten werden von strengen Sicherheitsmaßnahmen begleitet: Straßen wurden abgeriegelt, eine Flugverbotszone eingerichtet. Auf den Dächern haben Scharfschützen Stellung bezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 10:00 Uhr