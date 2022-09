Trauergottesdienst für die Queen hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Unter der Teilnahme von Hunderten Staats- und Regierungschefs, gekrönten Häuptern und Würdenträgern hat in der Westminster Abbey der Trauergottesdienst für Königin Elisabeth die Zweite begonnen. Auf Wunsch der Queen wird die Totenmesse nur eine Stunde dauern. Es soll ein persönlicher Gottesdienst werden, der auch die geschichtliche Bedeutung der Queen würdigt. Zuvor war der Sarg in einer Prozession von rund 100 Marine-Soldaten vom Parlament in das Gotteshaus gebracht worden. Begleitet zu Fuß von König Charles dem Dritten und der königlichen Familie. Der Gottesdienst wird mit dem Hornsignal "The Last Post" beendet. Anschließend folgt ein zweiminütiges Schweigen im ganzen Land. - Für die Polizei ist es der größte Einsatz in der Geschichte Londons. Mehr als 10.000 Beamte sichern den Staatsakt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 12:00 Uhr