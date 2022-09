Trauergäste werden im Buckingham Palast empfangen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Am Abend vor dem Staatsbegräbnis der britischen Königin sind die ersten Trauergäste eingetroffen. König Charles III. und seine Frau Camilla luden gekrönte Häupter sowie Staats- und Regierungschefs zum Empfang im Buckingham-Palast. Dazu zählen etwa Vertreter der Königshäuser aus Spanien, Schweden und Dänemark, Frankreichs Präsident Macron, US-Präsident Biden sowie Japans Kaiser Naruhito. Auch Bundespräsident Steinmeier wird erwartet. Unterdessen haben die Menschen in London noch einige Stunden Zeit, sich von Elisabeth II. zu verabschieden. Am Morgen wird der Sarg mit der verstorbenen Monarchin für die Trauerfeier in die Westminster Abbey gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 21:00 Uhr