Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg

Offenburg: Spitzenpolitiker und Angehörige nehmen am Vormittag bei einer Trauerfeier Abschied von Wolfgang Schäuble. Als Redner sind unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann und CDU-Chef Merz angekündigt. Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Nach einem Gottesdienst ist vor der Kirche eine militärische Ehrung geplant. Danach soll sich der Trauerzug zum Waldbachfriedhof bewegen. Am 22. Januar wird es im Bundestag einen Trauerstaatsakt geben, zu dem zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland erwartet werden. Der CDU-Politiker Schäuble prägte in vielen Ämtern die Politik - und unterschrieb den Einigungsvertrag für die Bundesrepublik. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 08:00 Uhr