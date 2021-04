Trauerfeier für Prinz Philip findet am kommenden Samstag statt

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Das britische Königshaus wird sich am kommenden Samstag vom verstorbenen Prinzen Philip verabschieden. Wie der Buckingham Palast mitteilte, soll die Trauerfeier im kleinen Kreis auf Schloss Windsor stattfinden. Vor der Zeremonie ist eine landesweite Schweigeminute zum Gedenken an den Ehemann von Königin Elisabeth der Zweiten geplant. Prinz Philip war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 03:00 Uhr