Trauerfeier für Japans Ex-Premier Abe hat begonnen

Sicherheitsbehörden untersuchen Lecks von Nord Stream 1 und 2

Berlin: Nach dem Druckabfall in den Nord-Stream-Gaspipelines unter der Ostsee suchen Behörden in Deutschland und Dänemark weiter nach der Ursache. Aus Sicherheitskreisen in Berlin heißt es, die dänische Marine und deutsche Spezialisten seien im Einsatz. Nach Nord Stream 2 in der Nacht auf Montag hatte auch Nord Stream 1 am späten Montagabend Probleme gemeldet. Auf die Versorgungssicherheit wirkt sich das laut Wirtschaftsministerium nicht aus. Nord Stream 2 ist wegen des Ukraine-Krieges gar nicht in Betrieb gegangen, durch Nord Stream 1 fließt derzeit kein Gas, weil Russland die Lieferung Ende August eingestellt hat. Im Fall von Nord Stream 2 identifizierten die dänischen Behörden ein Leck südöstlich der Insel Bornholm als wahrscheinliche Ursache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 10:00 Uhr