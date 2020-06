Trauerfeier für George Floyd hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 09.06.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Housten: Vor der Beisetzung von George Floyd im US-Bundesstaat Texas erinnern zur Stunde Verwandte und Freunde auf einer Trauerfeier an den bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner. Die Zeremonie der Familie mit zahlreichen geladenen Gästen findet in der Kirche "The Fountain of Praise" statt. Dort wurde auch eine Videobotschaft des voraussichtlichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, Biden, gezeigt. In seiner emotionalen Ansprache rief Biden dazu auf, den Rassismus zu überwinden. Wörtlich sagte er: "Zu viele Schwarze in den USA wachen auf und wissen, dass sie ihr Leben verlieren können, indem sie einfach ihr Leben leben." Bereits gestern waren tausende Menschen zu Floyds aufgebahrtem Leichnam in die Kirche geströmt. Der 46-Jährige war mehr als zwei Wochen in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Nach der Zeremonie in der Kirche soll Floyds Leichnam zu einem Friedhof in der Nachbarstadt Pearland gebracht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2020 20:15 Uhr