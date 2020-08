Trauerfeier für ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel in München

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt findet am Vormittag die Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen SPD-Bundesvorsitzenden Hans-Jochen Vogel statt. An dem Gedenken nimmt auch Bundespräsident Steinmeier teil. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans und der Münchner SPD-Oberbürgermeister Reiter werden Gedenkreden halten, auch Vogels Witwe Lieselotte wird sprechen. Vogel war vor einer Woche im Alter von 94 Jahren gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 04:00 Uhr