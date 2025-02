Trauerbeflaggung in Bayern für die Opfer des Anschlags

Nach dem Auto-Anschlag in München hängen die Flaggen in Bayern heute auf halbmast. Ministerpräsident Söder hat die Trauerbeflaggung wegen des Gedenkgottesdienstes heute Abend angeordnet, heißt es aus der Staatskanzlei. In der Münchner Frauenkirche wird ab 18 Uhr der Opfern der Tat gedacht. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter verloren ihr Leben, 37 Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 15:00 Uhr