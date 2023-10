Transgender-Frau gewinnt erstmals die Wahl zur Miss Portugal

Lissabon: Zum ersten Mal hat eine Trans-Frau die Wahl zur Miss Portugal gewonnen. Laut portugiesischen Medien wurde die 28-jährige Flugbegleiterin Marina Machete zur schönsten Frau des Landes gekrönt. Bereits vor ihrem Sieg schrieb Machete in sozialen Netzwerken, sie sei stolz, als erste Transgender-Frau für den Titel der Miss Portugal anzutreten. Das sei jahrelang für sie nicht möglich gewesen. Machete wird Portugal damit im November bei der Wahl zur Miss Universe in El Salvador in Zentralamerika vertreten. Dort trifft sie mit der 22-jährigen Niederländerin Rikkie Kolle auf eine weitere Transgender-Frau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 09:00 Uhr