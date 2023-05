Training an Abrams-Panzern in Grafenwöhr hat begonnen

Meldungsarchiv - 29.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Grafenwöhr: Auf dem Truppenübungsplatz in der Stadt in der Oberpfalz hat das Training ukrainischer Soldaten an amerikanischen Abrams-Panzern begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. 200 ukrainische Einsatzkräfte lernen demnach seit Freitag vergangener Woche die Bedienung der Panzer, Einsatztaktiken und bekommen eine medizinische Ausbildung. Bereits Mitte Mai waren 31 Abrams-Übungspanzer in Grafenwöhr eingetroffen. Ein Schwerpunkt des Trainings ist auch die Instandhaltung der Kampfpanzer, um die ukrainischen Soldaten umfassend auf den Einsatz im russischen Angriffskrieg vorzubereiten. Ende Januar hatte die US-Regierung nach langem Zögern angekündigt, der Ukraine Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams zu liefern.

