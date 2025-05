Trainer-Rauswurf beim FC Augsburg - neuer Coach bei Jahn Regensburg

Der FC Augsburg trennt sich gleich von zwei wichtigen Namen: Sowohl Trainer Jess Thorup als auch Sportdirektor Marinko Jurendic müssen gehen. Beide scheitern nach einer sportlich durchaus erfolgreichen Saison an den gehobenen Ansprüchen des Vereins. Der FCA landete nämlich auf Platz 12 in der Bundesliga - dem drittbesten Ergebnis der Vereinsgeschichte. Nachfolger stehen noch keine fest. Darüber wollen die Verantwortlichen beim FCA erst in der kommenden Woche entscheiden. Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hat sich derweil schon entschieden: Michael Wimmer kommt aus Schottland zurück und wird neuer Cheftrainer.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.05.2025 19:00 Uhr