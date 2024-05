Trainer Ralf Rangnick erteilt FC Bayern Absage

München: Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat der FC Bayern die zweite Absage kassiert: Auch Ralf Rangnick - Bundestrainer in Österreich - will nicht zu den Münchnern wechseln. Der Österreichische Fußball-Bund teilte mit, dass Rangnick über die EM im Sommer hinaus Teamchef bleiben will. Zuletzt hatten Xabi Alonso von Bayer Leverkusen und Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, ihr jetziges Amt weiter auszuüben. In der 3. Fußball-Liga setzt der FC Ingolstadt auf eine Frau als neue Trainerin: U19-Coach Sabrina Wittmann wird die Mannschaft nach der Entlassung von Michael Köllner bis zum Saisonende trainieren. Damit übernimmt zum ersten Mal eine Frau einen Drittligisten.

