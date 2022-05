Trainer Markus Weinzierl verlässt FC Augsburg

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Nach dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben zwei Trainer ihren Abschied von ihren Clubs verkündet: Markus Weinzierl verlässt den FC Augsburg. Er sieht nach eigenen Angaben keine Basis mehr für eine künftige Arbeit bei dem Verein. Weinzierl will auch keine Gespräche mehr mit Manager Reuter führen. In Mönchengladbach geht Adi Hütter. Der Österreicher verlässt den Klub trotz eines Vertrags bis 2024. - Sportlich sicherte sich Stuttgart durch ein 2:1 über Köln den Klassenerhalt. Hertha BSC muss nach einer 1:2-Niederlage in Dortmund in die Relegation. Bielefeld steht nach einem 1:1 als Absteiger fest, Leipzig ist in der Champions League. Der FC Bayern spielte 2:2 in Wolfsburg, und Augsburg schlug Greuther Fürth mit 2:1.

14.05.2022 20:00 Uhr