Tragikomödie Anora triumphiert bei Oscars

Los Angeles: Bei den 97. Academy Awards ist die Tragikomödie "Anora" mit fünf Oscars größter Gewinner - unter anderem in der Königsdisziplin "Bester Film". US-Filmemacher Sean Baker bekam dafür auch die Auszeichnung als bester Regisseur. Die 25-jährige Mikey Madison erhielt den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Sie spielt in "Anora" eine New Yorker Sexarbeiterin, die eine turbulente Liaison mit einem russischen Oligarchensohn eingeht. Als bester Hauptdarsteller wurde Adrien Brody für seine Rolle in "Der Brutalist" ausgezeichnet. Er verkörpert darin den Architekten Lázló Tóth, der dem Holocaust entflieht, um sich in den USA seinen amerikanischen Traum zu erfüllen und den Architekturstil erschafft, nach dem der Film benannt ist.

