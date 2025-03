Tragikomödie Anora räumt bei den Oscars ab

Los Angeles: "Anora" ist der Gewinner-Film des Oscar-Abends. Die Tragikomödie erzählt von einer Sexarbeiterin, die einen russischen Oligarchen-Sohn heiratet. Für den Film von Regisseur Sean Baker gab es fünf Auszeichnungen - unter anderem in den Kategorien bester Film, Regie, Originaldrehbuch und Hauptdarstellerin. Damit setzte sich die 25-jährige Mikey Madison gegen Demi Moore durch, die in ihrer Rolle im gesellschaftskritischen Horrorfilm "The Substance" als Favoritin gehandelt worden war. Drei Preise bekam außerdem das Drama "Der Brutalist". Es erzählt von einem jüdischen Architekten und Holocaust-Überlebenden namens László Tóth, der in den USA ein neues Leben beginnen will und in die Abhängigkeit einer superreichen Familie gerät. Schauspieler Adrien Brody erhielt dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller.

