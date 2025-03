Tragikomödie Anora holt fünf Oscars

Los Angeles: Die Tragikomödie "Anora" hat bei der 97. Verleihung der Academy Awards fünf Oscars gewonnen. Darin geht es um eine Sexarbeiterin, die den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet. Neben dem Preis für den besten Film brachte "Anora" Filmemacher Sean Baker die Auszeichnung als bester Regisseur ein. Hauptdarstellerin Mikey Madison gewann den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle. Adrien Brody wurde für seine Rolle in "Der Brutalist" zum besten Hauptdarsteller gekürt. Darin spielt er einen jüdischen Architekten, der dem Holocaust entflieht und in die USA auswandert. Unter den deutschen Filmschaffenden gewann der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer seinen dritten Oscar - für "Dune: Part Two".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 07:00 Uhr