Trägerrakete mit russischem Kosmonauten und zwei Raumfahrerinnen erfolgreich gestartet

Baikonur: Eine russische Trägerrakete ist unterwegs zur Internationalen Raumstation ISS. Nach dem Abbruch des Starts vor zwei Tagen ist der neue Versuch heute geglückt. An Bord der Sojus-Kapsel sind ein russischer Kosmonaut und zwei Raumfahrerinnen, eine Amerikanerin und eine Astronautin aus Belarus. Sie ist die erste Frau ihres Landes, die ins Weltall fliegt. Die Zusammenarbeit in der Raumfahrt läuft trotz der US-Sanktionen gegen Russland und Belarus und trotz der politischen Spannungen zwischen den Ländern weiter. Nach einem gut 50-stündigen Flug soll die Sojus am Montag Nachmittag unserer Zeit an der ISS andocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 15:15 Uhr