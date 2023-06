Traditionsunternehmen Römertopf ist insolvent

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Nachts aufklarend, Abkühlung auf 14 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs im Osten noch Regen. Sonst trocken und besonders in der zweiten Nachthälfte zunehmend klar. Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 10 Grad. Die Aussichten: Morgen und in den folgenden Tagen oft sonnig. Ab Montagnachmittag örtlich Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2023 19:45 Uhr