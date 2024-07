Trachtenumzug beim Gaufest des Chiemgau Alpenverbands hat begonnen

Aschau: In der Gemeinde im Chiemgau werden in diesen Tagen Tracht und Brauchtum gefeiert. Am Vormittag begann der Umzug von rund 4.500 Trachtlern. Zum großen Gaufest des Chiemgau-Alpenverbandes hat sich auch Ministerpräsident Söder angekündigt. Den Zuschlag für das Gaufest hat heuer Trachtenverein Hohenaschau bekommen, der in diesem Jahr sein 140-Jahr-Jubiläum feiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 10:00 Uhr