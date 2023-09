Trachten- und Schützenvereine versammeln sich in München zum Schützenzug

München: Beim Oktoberfest steht heute ein weiterer Höhepunkt an: Zur Stunde sammeln sich die Mitglieder der traditionellen Trachten- und Schützenvereine für ihren Zug durch die Stadt Richtung Festwiese. Los geht es um 10 Uhr. In diesem Jahr werden etwa 9.500 Trachtler erwartet - mit rund sieben Kilometern Länge ist der Umzug einer der größten der Welt. Viele Teilnehmer tragen historische oder traditionelle Gewänder. Mit dabei sind auch Fahnenschwinger, Tänzer und Spielmannszüge. Begleitet werden sie von Festkutschen und geschmückten Brauerei-Gespannen. Angeführt wird der Zug vom "Münchner Kindl" hoch zu Ross. In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 09:00 Uhr