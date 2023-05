Touristenboot auf dem Lago Maggiore gekentert

Meldungsarchiv - 29.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lisanza: Auf dem Lago Maggiore ist ein Touristenboot wegen eines plötzlich aufziehenden Sturms gekentert. Nach neuesten Angaben der Feuerwehr sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, Taucher und ein Hubschrauber suchen noch nach einer vermissten Person. 19 Menschen konnten demnach gerettet werden. Medienberichten zufolge schafften es einige von ihnen, selbst an Land zu schwimmen. Das Unglück hat sich am südlichen Ende des Lago Maggiore in der Nähe von Lisanza ereignet. Eine Windhose hatte das 16 Meter lange Schiff erfasst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 09:00 Uhr