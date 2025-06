Touristen fliehen vor Waldbrand an kroatischer Küste

Split: An der kroatischen Adriaküste müssen Einwohner und Touristen vor einem Waldbrand fliehen. Das Feuer brach etwa 30 Kilometer südlich von Split aus. Die Wasserpolizei brachte viele Menschen auch per Schiff in Sicherheit. Etliche Häuser und Autos brannten aus. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht. Ein Abschnitt der Autobahn entlang der Küste musste gesperrt werden, wie kroatische Medien berichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 13:00 Uhr