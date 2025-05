Touristen dürfen Felsen von Étretat nicht mehr betreten

Étretat: Touristen dürfen den berühmten Kreidefelsen in der Normandie nicht mehr betreten. Das geht aus einer Anordnung des nordfranzösischen Seebades hervor. Dadurch sollen tödliche Unfälle und Felsabbrüche an der Küste von Étretat verhindert werden. Demnach ist es verboten, durch die Felsdurchbrüche unterhalb der Spitzen der Klippen zu laufen. Auch weite Teile der Strände sind davon betroffen. Wer sich nicht daran hält, muss mit mindestens 35 Euro Bußgeld rechnen. Bei schweren Unfällen müssen künftig auch Rettungseinsätze der Feuerwehr bezahlt werden. Die Felsen rund um Étretat locken jährlich knapp 1,5 Millionen Besucher.- Dabei kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen, wenn Touristen sich für Fotos oder Selfies zu nahe an den Rand der Klippen wagen.

