Tourismusbeauftragter kritisiert kostenlose Abgabe von Corona-Tests an Reiserückkehrer

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung hat die kostenlose Abgabe von Corona-Tests an Reiserückkehrer kritisiert. Der CDU-Politiker Bareiß sagte, verantwortungsvolles Reisen schließe in diesen Zeiten auch einen Corona-Test mit ein. Dies müsse nicht zwingend von der Solidargemeinschaft getragen werden, sagte Bareiß der "Rheinischen Post". Er begrüßte die Aufhebung der Reisewarnung für vier türkische Provinzen. Die Entscheidung sei ein wichtiges Signal und schaffe neues Vertrauen. Auch Ägypten wünscht sich von der Bundesregierung, die Reisewarnung aufzuheben. Der Botschafter in Berlin, Abdelhamid, sagte, es sei sehr frustrierend, dass sein Land keine Antwort von Berlin bekomme, obwohl die Corona-Infektionen in Ägypten rückläufig seien und man strenge Hygieneauflagen eingeführt habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 07:00 Uhr