Tourismus Bayern erreicht fast das Vor-Corona-Niveau

Fürth: Der Tourismus in Bayern hat sich von der Corona-Pandemie erholt. Das Landesamt für Statistik hat im vergangenen Jahr 100 Millionen Übernachtungen registriert. Das sind nur 600.000 weniger als im Rekordjahr 2019. Die Zahl der Touristen aus Deutschland erreichte mit 80 Millionen Übernachtungen einen neuen Höchststand. Besonders beliebt waren Campingplätze, in diesem Bereich gab es ein Plus von rund 28 Prozent. Auch Ferienhäuser wurden stark nachgefragt. Bei Hotels und Pensionen gab es dagegen im Vergleich zu 2022 einen Rückgang. Neben den Großstädten wurden besonders viele Übernachtungen in Bad Füssing, Oberstdorf, Füssen, Bad Kissingen und Garmisch-Partenkirchen verzeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 14:00 Uhr