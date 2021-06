Tour de France will gegen Zuschauerin klagen

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die Organisatoren der Tour de France gehen juristisch gegen die Zuschauerin vor, die auf der ersten Etappe gesrern einen Massensturz verursacht hat. Nach Informationen der Tageszeitung "L'Equipe" wird die Frau derzeit von der Polizei gesucht, weil sie sich vom Unfallort entfernt hatte. Rund 45 Kilometer vor dem Ziel war sie mit einem Plakat in der Hand auf die Straße getreten. Der deutsche Profi Tony Martin an der Spitze des Feldes prallte aus voller Fahrt in das Plakat, was einen Massensturz auslöste. Mindestens 30 Fahrer stürzten, zahlreiche wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 13:00 Uhr