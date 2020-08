Tour de France startet in Nizza

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: In der südfranzösischen Stadt startet heute die Tour de France. Sie wird überschattet von großen Corona-Sorgen. Die Behörden in Frankreich haben zuletzt innerhalb eines Tages fast 7.400 Neuinfektionen registriert. Deswegen wurden die Maßnahmen nochmal verschärft. An der Strecke sind zwar Zuschauer zugelassen, aber stark begrenzt. Sportlich gelten Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien und der slowenische Vuelta-Gewinner Primoz Roglic als Top-Favoriten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 05:00 Uhr