Tour de France startet erstmals in Italien

Florenz: In der Stadt in der Toskana startet heute die 111. Tour de France und damit erstmals in Italien. Die Radprofis müssen 206 Kilometer bis Rimini zurücklegen. Befürchtet wird eine Hitzeschlacht, die Temperaturen sollen knapp unter 40 Grad liegen. Nach 21 Etappen endet die Tour in drei Wochen diesmal zum ersten Mal nicht in Paris, sondern in Nizza.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 08:00 Uhr