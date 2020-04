Tour de France soll laut Medienberichten Ende August beginnen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die Tour de France soll nach französischen Medienberichten auf Ende August verschoben werden. Das soll den Radprofis die Möglichkeit geben, sich zuvor bei kleineren Rennen in From zu bringen. Frankreichs Präsident Macron hatte angekündigt, dass Veranstaltungen mit großem Publikum frühestens Mitte Juli abgehalten werden könnten. Die Tour de France hätte ursprünglich am 27. Juni beginnen sollen. Geplanter Auftakt ist den Berichten zufolge nun der 29. August.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 02:00 Uhr