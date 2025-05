Tottenham gewinnt Fußball Europa-League

Zum Fußball: Tottenham Hotspur hat das Finale der Europa-League gewonnen. Im rein britischen Endspiel in Bilbao setzten sich die Spurs gegen Manchester United mit 1:0 durch und holten damit ihren ersten Titel seit 17 Jahren. Der entscheidende Treffer fiel in der ersten Halbzeit durch ein Eigentor von Manchester. Dank des Titelgewinns spielt Tottenham in der kommenden Saison in der Champions-League.

