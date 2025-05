Tottenham gewinnt Finale der Fußball-Europa League

Bilbao: Im Finale der Europa League ist es am Abend zu einem englischen Duell gekommen - mit besserem Ausgang für Tottenham. Die Spurs gewannen in Bilbao gegen Manchester United mit 1:0. Nach einer erfolglosen Saison in der Premier League haben sie sich mit dem Europa-League-Titel in der nächsten Saison für die Champions League qualifiziert.

