Regensburg: Am ersten Weihnachtsfeiertag ist ein totes Baby in einer Mülltonne gefunden worden. Die Polizei konnte die mutmaßliche Mutter schnell ausfindig machen. Die 24-Jährige war noch in einem Regensburger Krankenhaus. Sie wurde festgenommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Es gibt Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 01:00 Uhr