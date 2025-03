Toter und Schwerverletzter bei privaten Feiern in Parsberg und Fürth

Parsberg: Bei einer privaten Feier im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz ist am Nachmittag ein Mensch erstochen worden. Wie die Polizei dem BR weiter mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Die Tat ereignete sich bei einer privaten Feier unter freiem Himmel mit mehreren hundert Gästen. Ungefähr um dieselbe Zeit fielen im mittelfränkischen Fürth Schüsse bei einer Hochzeitsfeier. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt. In beiden Fällen sind Details - etwa zum Motiv - derzeit noch nicht bekannt.

