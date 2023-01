Totenmesse für verstorbenen Papst Benedikt in München

Nachrichtenarchiv - 03.01.2023 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Derzeit läuft im Liebfrauendom die Totenmesse für den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt. Kardinal Marx hat zu dem Gottesdienst geladen. und wird dabei wohl auch an Benedikts Wirken im Erzbistum München und Freising erinnern. Dieses hatte er als Kardinal Joseph Ratzinger von 1977 bis 82 geleitet. Das BR-Fernsehen überträgt die Trauerfeier live. Übermorgen wird in Rom bei einem Trauergottesdienst Abschied genommen von Benedikt dem Sechzehnten, der anschließend im Vatikan beigesetzt wird. Die Deutsche Bischofskonferenz hat den katholischen Kirchen empfohlen, am Donnerstag um 11 Uhr die Glocken läuten zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2023 18:45 Uhr