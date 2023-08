Tote und viele Verletzte nach Raketenangriff in der Ukraine

Tschernihiw: Bei einem Rakenangriff auf die Stadt im Norden der Ukaine sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung in Kiew mitteilte, wurden außerdem etwa 110 Menschen verletzt. Die russische Rakete schlug demnach im Zentrum der Stadt ein. Getroffen wurden unter anderem ein Universitätsgebäude und ein Theater. Die Zahl der Opfer sei auch deshalb so hoch, weil die Rakete in dem Augenblick einschlug, als ein Linienbus vor dem Theater gehalten habe, heißt es. - Präsident Selenskyj schrieb in sozialen Netzwerken, Russland habe einen gewöhnlichen Sonnabend in einen Tag des Schmerzes und des Verlustes verwandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 17:00 Uhr