Tote und Vermisste nach Unwettern in Spanien

Madrid: Bei heftigen Unwettern sind in Spanien am Wochenende mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Toledo südöstlich von Madrid sind nach Behördenangaben heute zwei Männer tot geborgen worden: Einer starb in seinem Fahrzeug, ein 20-jähriger im Fahrstuhl einer Garage. Bereits am Samstag waren zwei Männer in einer Schlucht in Saragossa ertrunken. Mindestens zwei Menschen werden noch vermisst - unter anderem ein Familienvater, dessen Auto im Westen von Madrid von den Fluten mitgerissen wurde. Seine Frau und Kinder konnten gerettet werden. Weite Teile Spaniens wurden am Wochenende von Unwettern heimgesucht. Der Flugverkehr war stark beeinträchtigt, der Bahnverkehr wurde vielerorts eingestellt. In Madrid kommt es auch heute noch zu Behinderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 14:00 Uhr