Tote und Verletzte nach neuen Erdbeben in der Türkei und Syrien

21.02.2023 12:15 Uhr

Antakya: Zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben neue Beben die Region erschüttert. Mindestens sechs Menschen sind dabei ums Leben gekommen, Hunderte wurden nach Angaben von Hilfsorganisationen verletzt - sowohl auf türkischer als auch auf syrischer Seite. Weitere Häuser stürzten ein, Menschen wurden verschüttet. Die Such- und Rettungseinsätze laufen. Deutschland hat den Menschen im Erdbebengebiet bestmögliche akute Hilfe und anhaltende Unterstützung beim Wiederaufbau zugesagt. Vor dem Abflug zu einer Reise in das Katastrophengebiet erklärte Bundesaußenministerin Baerbock, die Hilfe werde auch nicht nachlassen, wenn die Katastrophe in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt wird. Innenministerin Faeser, die ebenfalls in die Türkei reist, sagte, die Luftwaffe transportiere heute weitere 13 Tonnen Hilfsgüter, darunter Zelte und Feldbetten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2023 12:15 Uhr