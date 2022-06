Tote und Verletzte bei Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: In der Nähe der oberbayerischen Gemeinde hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Mindestens drei Menschen sind nach Polizeiangaben ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Landratsamtes berichtete außerdem von 60 Verletzten, 16 davon seien schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich in Burgrain, einem Gemeindeteil von Garmisch-Partenkirchen, etwa drei Kilometer nördlich das Hauptortes. Gegen 12.15 Uhr entgleisten zwei Waggons eines Personenzugs, der in Richtung München unterwegs war. Ein doppelstöckiger Waggon kippte vollständig um, ein weiterer liegt auf einem Abhang. Feuerwehr und Rettungsdienste aus der ganzen Region sind im Großeinsatz, darunter auch mehrere Hubschrauber. In dem Zug befanden sich nach Augenzeugenberichten zahlreiche Personen, offenbar auch viele Schülerinnen und Schüler. Bayerns Innenminister Herrmann und Verkehrsminister Bernreiter sind auf dem Weg zum Umglücksort. ,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 15:00 Uhr