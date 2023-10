Tote und Verletzte bei schwerem Busunglück in Venedig

Venedig: In der Lagunenstadt hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Linienbus stürzte am Abend aus noch ungeklärter Ursache von einer Hochstraße auf eine darunter verlaufende Bahnstrecke. Der Bus fing beim Aufprall sofort Feuer. Ein Sprecher des Bürgermeisters berichtete von mindestens 20 Toten, unter ihnen zwei Kinder. Das Unglück ereignete sich in Mestre, dem Teil von Venedig, der auf dem Festland liegt, in der Nähe des Hafens. Italiens Ministerpräsidentin Meloni teilte mit, sie lasse sich fortlaufend über die "Tragödie" informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 23:00 Uhr