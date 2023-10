Tote und Verletzte bei schwerem Busunglück in Venedig

Venedig: In der Lagunenstadt hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Bus stürzte von einer Hochstraße auf eine darunter verlaufende Bahnstrecke. Der mit Gas betriebene Bus fing beim Aufprall sofort Feuer. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf die örtliche Präfektur von mindestens 20 Toten und etwa 40 Verletzten. Das Unglück ereignete sich in Mestre, dem Teil von Venedig, der auf dem Festland liegt, in der Nähe des Hafens. Bürgermeister Brugnaro sprach von einer Tragödie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 22:00 Uhr