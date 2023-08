Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Wohnviertel in der Ostukraine

Kiew: Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. 18 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es. Wie der ukrainische Innenminister am Abend auf Telegram bekanntgab, haben zwei Raketen ein Wohnviertel getroffen. Auch der Präsident der Ukraine, Selenskyj, berichtete über den russischen Angriff und teilte mit, die Rettungsarbeiten dauerten an. Man müsse den russischen Terror stoppen, so Selenskyj.

