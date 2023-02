Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

East Lansing: Bei einem Angriff mit Schusswaffen an der Universität von Michigan in den USA sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt und werden im Krankenhaus behandet. Nach Angaben der Polizei hat ein Schütze in einem Vorlesungssaal das Feuer eröffnet, jetzt ist er auf der Flucht. Die Studierenden und alle anderen, die sich auf dem Gelände aufhielten, wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

