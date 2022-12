Tote und Verletzte bei Hotelbrand in Kambodscha

Nachrichtenarchiv - 29.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Phnom Penh: In Kambodscha hat es beim Brand in einem Casino-Hotel viele Opfer gegeben. Die Totenzahl schwankt je nach Quelle derzeit zwischen zehn und 19. Etliche weitere wurden verletzt. Da die Feuerwehr in einige Teile des Gebäudekomplexes noch nicht vordringen konnte, werden weitere Todesopfer vermutet. Ein freiwilliger Helfer berichtete, dass das Feuer im ersten Stock ausgebrochen sei. Es habe sich dann über den Teppichboden schnell auf andere Stockwerke ausgebreitet. Offizielle Angaben zur Brandursache gibt es allerdings nicht. In dem kambodschanischen Hotel an der Grenze zu Thailand spielten sich laut Augenzeugen furchtbare Szenen ab. Wegen des starken Rauchs sollen Menschen aufs Dach geflohen und dann in die Tiefe gesprungen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 15:00 Uhr