Tote und Verletzte bei Erdbeben in Pakistan, Afghanistan und Indien

21.03.2023 21:00 Uhr

Islamabad: Ein starkes Erdbeben hat am Abend Teile von Pakistan, Afghanistan und Indien erschüttert. Ersten Berichten zufolge starben dabei in Pakistan mindestens neun Menschen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Laut pakistanischen Behörden hatte das Beben eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte verzeichnete eine Stärke von 6,5. Immer wieder kommt es in der Region zu Erdstößen mit verheerenden Folgen: So waren im vergangenen Sommer bei einem Beben in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan mehr als 1.000 Menschen gestorben.

